Селихов и Дуарте не полетели со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»

Вратарь Александр Селихов и защитник Алексис Дуарте пропустят матч заключительного, 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Футболисты не полетели на игру в Самару вместе с командой.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в субботу, 3 июня и начнется в 17.00 (мск).

В сезоне-2022/23 Селихов принял участие в 28 матчах «Спартака» во всех турнирах, пропустил 38 голов и отыграл 7 встреч на ноль.

Дуарте перешел в московский клуб из «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно, он провел 8 игр за красно-белых и не отличился результативными действиями.