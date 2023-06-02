Булыкин считает ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро в РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, кто может занять второе место в РПЛ.

«Думаю, ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро, он выглядит предпочтительнее остальных. Но в последнем туре может случиться все, что угодно. ЦСКА будет биться с «Ростовом» — они точно захотят быть вторыми. «Спартак» и «Ростов» немного сбавили по весне, хотя весной были одними из лучших. Обе команды могли составить конкуренцию «Зениту», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).