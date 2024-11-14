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Жирков: «Марио Фернандес мог чуть-чуть поговорить с нами по-русски»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о смене спортивного гражданства для футболистов.

— Нужно ли вручать футболистам российское гражданство, если они не знают языка? Как, например, Марио Фернандес.

— Во всем мире заведено, что футболист может сменить спортивное гражданство. Мне нравилось играть с Марио. Фернандес не говорил на русском языке? Нет, он мог чуть-чуть поговорить с нами по-русски, — сказал Жирков «СЭ».

Марио Фернандес получил российское гражданство в июле 2016 года. Он провел за сборную России 33 матча и забил 5 голов.

В РПЛ футболист выступал за ЦСКА с 2012-го по 2022 год, а сезон-2023/24 провел в «Зените».

Марио Фернандес
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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