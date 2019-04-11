"В составе "Уфы" будут изменения". Евсеев - о матче с "Енисеем"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев заявил, что произведет изменения в составе перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Енисея".

- Тренировки проходят в штатном режиме, - сказал Евсеев в интервью клубной пресс-службе. - Существует план подготовки, стараемся его придерживаться, но есть корректировки. Будут изменения в составе, ведь Йокич пропустит игру. Есть варианты, кто его заменит.

Мы все из запланированного сделали. Есть пара дней, где мы добавим некоторые штрихи в работу. Сысуев уже готов играть: он мог выйти на поле и с "Ростовом", но мы выбрали других ребят. Табидзе уже вчера тренировался, провел первую часть, а потом ушел. Йокич начнет тренироваться, а у Салатича есть проблемы с ахиллом. Надеемся, на следующей неделе он вернется в общую группу.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

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