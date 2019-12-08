В составе «Спартака» на игру с «Ростовом» один номинальный защитник
17:53
«Спартак» назвал стартовый состав на матч 19-го тура чемпионата России с «Ростовом». В составе только один номинальный защитник — Георгий Джикия. По всей видимости, в обороне также сыграют полузащитники Роман Зобнин и Алекс Крал, а также нападающий Лоренсо Мельгарехо.
«Спартак»: Максименко — Зобнин, Крал, Джикия, Мельгарехо — Бакаев, Умяров, Тиль, Мирзов — Ларссон, Понсе.
? Наш состав на #СпартакРостов— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 8, 2019
?? Начинаем в 19:00!#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/aC907E0vGJ
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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