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В составе «Спартака» на игру с «Ростовом» один номинальный защитник

17:53
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«Спартак» назвал стартовый состав на матч 19-го тура чемпионата России с «Ростовом». В составе только один номинальный защитник — Георгий Джикия. По всей видимости, в обороне также сыграют полузащитники Роман Зобнин и Алекс Крал, а также нападающий Лоренсо Мельгарехо.

«Спартак»: Максименко — Зобнин, Крал, Джикия, Мельгарехо — Бакаев, Умяров, Тиль, Мирзов — Ларссон, Понсе.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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