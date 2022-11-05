В «Сочи» заявили, что старший тренер команды Гаранин пропустит матч со «Спартаком» из-за проблем со здоровьем

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» и объяснил, почему старший тренер команды Вадим Гаранин не попал в заявку на игру.

«Настрой на матч — боевой. Парни и без Гаранина должны дать бой «Спартаку». Пока у него проблемы со здоровьем», — сказал Рубашко.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

Гаранин работает в «Сочи» с июня нынешнего года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.