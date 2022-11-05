В «Сочи» отказались комментировать отсутствие Гаранина и Нобоа в заявке на матч со «Спартаком»

Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев не стал комментировать «СЭ» отсутствие старшего тренера команды Вадима Гаранина и полузащитника Кристиана Нобоа в заявке на матч 16-го тура РПЛ против «Спартака».

— В заявку на матч не попали Вадим Гаранин и Кристиан Нобоа. Могли бы вы объяснить их отсутствие?

— Нет.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

3 ноября генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что Гаранина не будет на скамейке запасных команды в матче со «Спартаком».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.