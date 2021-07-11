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«Спартак» рассчитывает завершить переговоры по новым контрактам с Джикией и Жиго до конца лета

21:54
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ходе переговоров по новым контрактам защитников Георгия Джикии и Самюэля Жиго.

— Есть ли понимание по новым контрактам? Что там с Джикией и Жиго?

— Вы же там все время размещаете информацию о том, что 9-го, 10-го мы подпишем контракт. Процесс идет. Мы на связи с агентами, как завершим, так и объявим. Возможно, успеем решить вопрос до начала сезона. Мы уже находимся в переговорах с игроками. Учитывая, что Георгий по большому счету только прибыл в расположение клуба, будем разговаривать с обоими на следующей неделе. Посмотрим по их тренировочному процессу и графику, как это у нас получится. Я не вижу проблем ставить какие-то дедлайны. Срок контрактов у них еще до мая 2022 года, поэтому у нас есть время, чтобы провести с ними переговоры. Задача для нас стоит завершить этот процесс в летний период времени. Я думаю, что мы это сделаем. Я ж не могу вам сказать, сколько продлятся переговоры. Будем вести до тех пор, пока не достигнем некого консенсуса со стороны клуба и игроков.

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