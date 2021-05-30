В случае перехода в «Локомотив» Пиняев отправится в аренду в «Крылья Советов»

Как стало известно «СЭ», в случае, если нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев перейдет в «Локомотив», (о такой возможности писал журналист Нобель Арустамян), то автоматически отправится в аренду в «Крылья Советов».

17 мая 16-летний Пиняев объявил об уходе из «Чертаново». В тот же день появилась информация о том, что футболист может подписать контракт с «Барселоной», после чего отправиться в аренду в «Химки».

16-летний футболист принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

(Максим Алланазаров)