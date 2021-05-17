Пиняев попрощался с «Чертаново»

Форвард «Чертаново» Сергей Пиняев опубликовал новый пост в Instagram.

«Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время», — написал Пиняев.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболисты «Чертаново» Сергей Пиняев и Артем Соколов могут продолжить карьеру в «Химках».

В сезоне-2020/21 16-летний Пиняев провел 30 матчей в ФНЛ, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

«Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.