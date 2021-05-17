Пиняев попрощался с «Чертаново»
04:26
Форвард «Чертаново» Сергей Пиняев опубликовал новый пост в Instagram.
«Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время», — написал Пиняев.
Ранее «СЭ» сообщал, что футболисты «Чертаново» Сергей Пиняев и Артем Соколов могут продолжить карьеру в «Химках».
В сезоне-2020/21 16-летний Пиняев провел 30 матчей в ФНЛ, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
«Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.
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