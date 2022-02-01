В Швейцарии рассказали о сильных и слабых сторонах новичка «Спартака» Мартинса

Паскаль Мадер, редактор швейцарского издания SRF Sport, рассказал о новичке московского «Спартака» Кристофере Мартинсе.

«Я действительно не знаю истинную силу «Спартака», но думаю, Мартинс может стать хорошим дополнением для команды. Швейцарские СМИ сообщают о сумме в 10 миллионов швейцарских франков, что является большой суммой за такого игрока, как Мартинс, — цитирует редактора Sport24. — Его сильные стороны — телосложение и защитные навыки. Что касается его слабостей, он не самый быстрый игрок, также тактически есть большой потенциал для улучшения.

Он очень агрессивный игрок, что может помочь команде во многих ситуациях, но иногда Кристофер перебарщивает — в этом сезоне он получил два удаления в первом тайме. Разрушитель — его самое точное описание. Он может играть более атакующую роль, но при этом теряет много своей силы. Я бы не стал считать его одним из лучших пасующих игроков. Он также не отдает слишком много голевых передач".

31 января «Янг Бойз» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Кристофера Мартинса Перейры в «Спартак». Московский клуб взял в аренду с правом выкупа люксембургского опорника.