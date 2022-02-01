«Химки» в товарищеском матче победили команду из Сербии

«Химки» с минимальным счетом победили команду из Сербии «Раднички». Российский клуб выиграл со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал полузащитник Резиуан Мирзов.

Товарищеские матчи. Клубы

«Раднички Н» — «Химки» — 0:1 (0:1)

Гол: Мирзов, 27 — с пенальти.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Григалава, Жирков, Мамаев, Глушаков, Мирзов, Трошечкин, Главчич, Долгов.

1 февраля.