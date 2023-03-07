В сборной Армении прокомментировали вызов Тикнизяна: «Переговоры были, решение принято»

В пресс-службе сборной Армении прокомментировали «СЭ» вызов защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Как удалось убедить? На данный момент мы не даем никаких комментариев по-этому поводу. В комментарии к своему приглашению сам игрок уже обьяснил все. Переговоры были, решения принято, ничего большего добавить на данный момент не могу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной Армении.

Ранее игрок выступал за юношескую и молодежную сборные России. В этом сезоне РПЛ 23-летний футболист провел в РПЛ 18 матчей, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.

Игра Армении с Турцией состоится 25 марта.