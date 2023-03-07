В сборной Армении сообщили, что Тикнизян в ближайшее время получит армянский паспорт

Пресс-атташе сборной Армении по футболу Айк Карапетян в комментарии для «СЭ» рассказал, когда защитник «Локомотива» Наир Тикнязан сможет дебютировать за национальную команду.

«В ближайшее время он получит армянский паспорт и сможет выступать за сборную Армении. Мы надеемся, что он дебютирует уже в ближайшем матче с Турцией», — сказал Карапетян «СЭ».

Ранее игрок выступал за юношескую и молодежную сборные России. В этом сезоне РПЛ 23-летний футболист провел в РПЛ 18 матчей, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.

Игра Армении с Турцией состоится 25 марта.