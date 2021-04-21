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«Ахмат» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства

14:05
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«Ахмат» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства — 2:0.

Встреча прошла в Грозном. В составе хозяев отличились Хамзат Хажмухамбетов и Амир Адуев.

Молодежные команды

22-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Рубин — мол.» (Казань) — 2:0 (2:0)

Голы: Хажмухамбетов, 14 (1:0). Адуев, 36 (2:0).

Судья: Снегирев (Нижний Новгород).

21 апреля. Грозный. Стадион им. Билимханова.

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