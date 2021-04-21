«Ахмат» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства
14:05
«Ахмат» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства — 2:0.
Встреча прошла в Грозном. В составе хозяев отличились Хамзат Хажмухамбетов и Амир Адуев.
Молодежные команды
22-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Рубин — мол.» (Казань) — 2:0 (2:0)
Голы: Хажмухамбетов, 14 (1:0). Адуев, 36 (2:0).
Судья: Снегирев (Нижний Новгород).
21 апреля. Грозный. Стадион им. Билимханова.
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