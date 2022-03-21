Яровинский: «В РПЛ нарушен спортивный принцип. Потеря легионеров не позволяет конкурировать»
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» объяснил, почему казанский клуб выступает за расширение РПЛ до 18 клубов.
— «Рубин» выступает за расширение лиги, верно?
— Мы за расширение, но не для того, чтобы лига просто расширилась. Ситуация вынуждает пойти на такой шаг, потому что ведущие футболисты покидают клубы.
Часто чью-то позицию воспринимают только с точки зрения корыстных интересов конкретного клуба. И я сейчас говорю не про интересы «Рубина», а про логику вещей. Комплектование команды происходит с последовательностью и стратегией. У кого-то, как у «Локомотива», она публично озвучена, расписана. А у кого-то, как в «Рубине» или в «Краснодаре», это внутренний документ для внутреннего пользования. И потеря четырех, шести, восьми ключевых игроков, как случилось в «Ростове», «Краснодаре», «Рубине» (и наверняка будет в других клубах) полностью меняет расклад сил. Сейчас это просто другие команды.
По ряду позиций у каждого клуба свои несчастья — в настоящий момент многие не способны конкурентно играть. Даже если в России откроют трансферное окно, то мы должны каким-то образом дербанить клубы ФНЛ, что тоже невозможно. Потому что сейчас у всех клубов не самая простая финансовая ситуация. У того же «Краснодара» просто нет денег на покупку игроков из ФНЛ. И клубы второй лиги будут пытаться сохранить свои команды или заработать на этом — таковы реалии.
В лиге полностью утрачен спортивный принцип! Он уже нарушен. Потеря от четырех до восьми ведущих игроков (а у всех будет так) не позволяет хоть как-то минимально и конкурентно соревноваться в чемпионате. Поэтому речь идет о том, что нам нужно сохранить футбол. Мы забанены в еврокубках — значит, у нас есть новые окна, чтобы вставить четыре тура.
— Какой должен быть формат?
— Чтобы в ФНЛ сохранился спортивный принцип, две команды должны выйти в РПЛ, где нужен мораторий на вылет. Таким образом, у нас появится 18 клубов. Следующий сезон мы сможем провести в таком формате. Расширение в данном случае необходимо, чтобы соблюсти интересы клубов ФНЛ и РПЛ. Это нужно для того, чтобы наш футбол хоть как-то не посыпался. Надо это тяжелое время пережить и применить все доступные средства, чтобы не случился крах. Потому что ситуация очень тяжелая.
Стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ — это тоже специфическая история. Потому что в стыках любая цельная команда ФНЛ может быть гораздо боеспособнее, чем разорванная на части команда РПЛ из нижней части таблицы. Не пытаюсь подстелить соломку «Рубину», это общая проблема. Легионеры в клубах РПЛ играли важнейшие роли — и когда у тебя есть определенная стратегия, ты чем-то жертвуешь, что-то приобретая.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7