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Яровинский: «В РПЛ нарушен спортивный принцип. Потеря легионеров не позволяет конкурировать»

В «Рубине» считают, что РПЛ должна расширяться из-за ухода легионеров
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» объяснил, почему казанский клуб выступает за расширение РПЛ до 18 клубов.

— «Рубин» выступает за расширение лиги, верно?

— Мы за расширение, но не для того, чтобы лига просто расширилась. Ситуация вынуждает пойти на такой шаг, потому что ведущие футболисты покидают клубы.

Часто чью-то позицию воспринимают только с точки зрения корыстных интересов конкретного клуба. И я сейчас говорю не про интересы «Рубина», а про логику вещей. Комплектование команды происходит с последовательностью и стратегией. У кого-то, как у «Локомотива», она публично озвучена, расписана. А у кого-то, как в «Рубине» или в «Краснодаре», это внутренний документ для внутреннего пользования. И потеря четырех, шести, восьми ключевых игроков, как случилось в «Ростове», «Краснодаре», «Рубине» (и наверняка будет в других клубах) полностью меняет расклад сил. Сейчас это просто другие команды.

По ряду позиций у каждого клуба свои несчастья — в настоящий момент многие не способны конкурентно играть. Даже если в России откроют трансферное окно, то мы должны каким-то образом дербанить клубы ФНЛ, что тоже невозможно. Потому что сейчас у всех клубов не самая простая финансовая ситуация. У того же «Краснодара» просто нет денег на покупку игроков из ФНЛ. И клубы второй лиги будут пытаться сохранить свои команды или заработать на этом — таковы реалии.

В лиге полностью утрачен спортивный принцип! Он уже нарушен. Потеря от четырех до восьми ведущих игроков (а у всех будет так) не позволяет хоть как-то минимально и конкурентно соревноваться в чемпионате. Поэтому речь идет о том, что нам нужно сохранить футбол. Мы забанены в еврокубках — значит, у нас есть новые окна, чтобы вставить четыре тура.

— Какой должен быть формат?

— Чтобы в ФНЛ сохранился спортивный принцип, две команды должны выйти в РПЛ, где нужен мораторий на вылет. Таким образом, у нас появится 18 клубов. Следующий сезон мы сможем провести в таком формате. Расширение в данном случае необходимо, чтобы соблюсти интересы клубов ФНЛ и РПЛ. Это нужно для того, чтобы наш футбол хоть как-то не посыпался. Надо это тяжелое время пережить и применить все доступные средства, чтобы не случился крах. Потому что ситуация очень тяжелая.

Стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ — это тоже специфическая история. Потому что в стыках любая цельная команда ФНЛ может быть гораздо боеспособнее, чем разорванная на части команда РПЛ из нижней части таблицы. Не пытаюсь подстелить соломку «Рубину», это общая проблема. Легионеры в клубах РПЛ играли важнейшие роли — и когда у тебя есть определенная стратегия, ты чем-то жертвуешь, что-то приобретая.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Расширение РПЛ нужно, чтобы не случился крах». Олег Яровинский — о будущем лиги и уходе легионеров из «Рубина»

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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