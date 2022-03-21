Яровинский: «Дрейер ушел в «Мидтьюлланд», и мы им должны деньги за игрока, который находится у них»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» раскритиковал решение ФИФА дать легионерам из РПЛ возможность приостановить контракты с клубами.

— По Дрейеру и Хакшабановичу были расписаны транши, и вы за них еще не рассчитались, верно?

— Да, выплаты были расписаны на несколько лет. Летом будет очень любопытный кейс, как эту ситуацию решать. За последнее время футбольное право выработало систему взаимодействия всех участников рынка. И там все логично. Но решение ФИФА о приостановке контрактов абсолютно не сходится с их логикой.

Ни на один вопрос сейчас ответить невозможно, потому что нет никаких механизмов. Например, что будет с футболистом, если во время этой приостановки контракта он получит травму? Кто несет ответственность? Нет никакого решения, что делать с трансферными выплатами за футболистов, которые уже ушли. Пока по факту мы должны платить клубам за игроков, которых у нас нет.

Много белых пятен — не знаю, что будет летом. Пока мы вообще лишены возможности осуществлять валютные платежи за рубеж. Но это вопрос другого характера. Вот у нас сейчас Дрейер ушел в «Мидтьюлланд», и мы им должны деньги за игрока, который находится у них. Это забавное противоречие!

Все платежи по нашим купленным футболистам разбиты на довольно большой срок — и пока решения нет. Надеюсь, какой-то регулятор будет придуман. Футбольное право раньше было четким, детальным и прописанным с ответственностью всех сторон. Но сейчас все рухнуло, — сказал Яровинский «СЭ».