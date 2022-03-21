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Яровинский: «Дрейер ушел в «Мидтьюлланд», и мы им должны деньги за игрока, который находится у них»

В «Рубине» сообщили, что клуб должен выплатить деньги «Мидтьюлланду» за уход Дрейера
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андерс Дрейер.
Фото ФК «Рубин»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» раскритиковал решение ФИФА дать легионерам из РПЛ возможность приостановить контракты с клубами.

— По Дрейеру и Хакшабановичу были расписаны транши, и вы за них еще не рассчитались, верно?

— Да, выплаты были расписаны на несколько лет. Летом будет очень любопытный кейс, как эту ситуацию решать. За последнее время футбольное право выработало систему взаимодействия всех участников рынка. И там все логично. Но решение ФИФА о приостановке контрактов абсолютно не сходится с их логикой.

Ни на один вопрос сейчас ответить невозможно, потому что нет никаких механизмов. Например, что будет с футболистом, если во время этой приостановки контракта он получит травму? Кто несет ответственность? Нет никакого решения, что делать с трансферными выплатами за футболистов, которые уже ушли. Пока по факту мы должны платить клубам за игроков, которых у нас нет.

Много белых пятен — не знаю, что будет летом. Пока мы вообще лишены возможности осуществлять валютные платежи за рубеж. Но это вопрос другого характера. Вот у нас сейчас Дрейер ушел в «Мидтьюлланд», и мы им должны деньги за игрока, который находится у них. Это забавное противоречие!

Все платежи по нашим купленным футболистам разбиты на довольно большой срок — и пока решения нет. Надеюсь, какой-то регулятор будет придуман. Футбольное право раньше было четким, детальным и прописанным с ответственностью всех сторон. Но сейчас все рухнуло, — сказал Яровинский «СЭ».

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Расширение РПЛ нужно, чтобы не случился крах». Олег Яровинский — о будущем лиги и уходе легионеров из «Рубина»
Футбол
РПЛ
ФК Мидтьюлланн
ФК Рубин (Казань)
Андерс Дрейер
Олег Яровинский
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В «Рубине» сообщили, сколько еще легионеров покинут клуб

Яровинский: «В РПЛ нарушен спортивный принцип. Потеря легионеров не позволяет конкурировать»
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 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Локомотив

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