Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:40

Олег Яровинский: «8 легионеров — роскошь, которую теперь никто не сможет себе позволить»

Яровинский назвал роскошью квоту в 8 легионеров в клубах РПЛ в нынешних условиях
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор «Рубина» в интервью «СЭ» высказался о будущем российского футбола в условиях санкций.

— Что будет с нашим футболом в ближайшие годы?

— Всем придется сокращать расходы, рынок зарплат изменится. И это большой плюс, что мы этот рынок можем привести в какой-то порядок, приземлить его.

Мы будем лишены ведущих иностранцев, что логично. И у нас будет возможность активнее развивать детско-юношеский футбол. Нам придется где-то искать подпитку. Понятно, что какие-то иностранцы будут, но в ближайший год они не сильно захотят к нам ехать — это объективная реальность. И, может быть, они нам сейчас не сильно и нужны. Качественные иностранцы — это большие деньги, а нам сейчас нужно экономить.

— Что делать с лимитом?

— Надо подождать. Сейчас это не так важно, это задача второго плана. Может быть, стоит принять тот формат, который предлагался недавно. Думаю, восемь иностранцев — это роскошь, которую теперь никто не сможет себе позволить, — сказал Яровинский «СЭ».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Расширение РПЛ нужно, чтобы не случился крах». Олег Яровинский — о будущем лиги и уходе легионеров из «Рубина»
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если часто пить коньяк
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яровинский: «В РПЛ нарушен спортивный принцип. Потеря легионеров не позволяет конкурировать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости