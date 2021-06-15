«Ротор» арендовал вратаря «Ростова»

«Ротор» на официальном сайте сообщил об аренде вратаря «Ростова» Максима Рудакова. Соглашение рассчитано на один год

25-летний голкипер в прошлом сезоне отыграл один матч в РПЛ и пропустил три мяча.

В своей профессиональной карьере Рудаков играл в молодежных командах «Зенита» и финском «ХИКе».