«Ротор» арендовал вратаря «Ростова»
16:28
«Ротор» на официальном сайте сообщил об аренде вратаря «Ростова» Максима Рудакова. Соглашение рассчитано на один год
25-летний голкипер в прошлом сезоне отыграл один матч в РПЛ и пропустил три мяча.
В своей профессиональной карьере Рудаков играл в молодежных командах «Зенита» и финском «ХИКе».
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