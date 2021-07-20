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В РПЛ ответили на вопрос о возможной отмене лимита на легионеров

13:33
Легионеры РПЛ порадовались бы отмене лимита. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Легионеры РПЛ порадовались бы отмене лимита. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации по лимиту на легионеров. По его словам, многие клубы выступают за его отмену.

«Окончательную позицию по лимиту мы озвучим после консультации с клубами. Многие из них, как известно, за отмену, — отметил Прядкин. — Но тут нужно смотреть в комплексе, включая развитие детско-юношеского футбола. Пока мне некорректно здесь что-то говорить, нужно обсудить со всеми клубами лиги. Но предложения голландцев по стимулированию в этой области можно рассматривать. На этот вопрос ответим уже после общего собрания».

Напомним, с сезона-2020/21 лимит в чемпионате России работает по схеме «8 легионеров+17 россиян» в заявке команды на турнир.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита