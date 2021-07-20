Прядкин про реформы: «С РФС отработаем все варианты, чтобы формат был выгоден для всех»

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал, как ведется работа по реформированию российского футбола. По его словам, нужно создать формат, который будет выгоден всем клубам.

«Помогут ли реформы повысить уровень футбола? Здесь важно экономическое развитие. Россия состоит не только из топовых клубов, региональные лиги тоже нужно поддерживать, — отметил Прядкин. — Если рассматривать вкупе развитие футбола, то этот проект достаточно реализуем и перспективен. Но это мнение. А нам нужно провести аналитику и узнать позиции региональных клубов. Двигаться надо в любом случае. Президент РФС поставил задачу по увеличению игровой практики клубов. Голландцы пошли глубже и охватили весь профессиональный футбол в стране. С РФС отработаем все варианты, чтобы формат был выгоден для всех».