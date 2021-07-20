Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о работе группы по медиаправам.

«Рабочая группа по медиаправам работает регулярно с конца прошлого года. Встречаемся со многими будущими партнерами или теми, кто желает ими стать. Работа проведена большая. Думаю, эффект от нее будет виден».

Также коммерческий директор РПЛ Павел Суровов высказался о предстоящем тендере и новой сумме продажи медиаправ.

«Интерес к медиаправам большой, этот рынок стремительно развивается. О конкретном списке участников тендера говорить рано, мы хотим более детально все изучить и с этими материалами выйти на тендер. Не совсем корректно говорить об ожидаемых суммах, это скажет рынок. Пока не можем сказать по формату тендера, но, наверное, установим какую-то минимальную сумму. Тендер и проводится для объективной оценки суммы. Но могу сказать, что конкуренция есть и новая сумма продажи медиаправ будет значительно выше нынешней».