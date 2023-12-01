В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матчей в Москве из-за снегопада

В пресс-службе РПЛ ответили на вопрос «СЭ» о возможном переносе матчей 17-го тура в Москве из-за снегопада.

В воскресенье, 3 декабря, в Москве запланированы два матча: «Ростов» — ЦСКА и «Локомотив» — «Зенит».

«По регламенту замер температуры обязателен за час до игры. Решение примет главный судья матча», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

По прогнозам синоптиков, 3 декабря на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 30 сантиметров.