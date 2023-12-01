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Сегодня, 14:25

Тихий: Если «Пари НН» по итогам сезона не попадет в топ-5, то я приду на тренировку в футболке «Спартака»

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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий поспорил с журналистом: игрок приедет на тренировку в футболке «Спартака», если его команда не окажется в пятерке лучших по итогам этого сезона РПЛ.

«Если мы попадем в пятерку по итогам чемпионата, ты пишешь 5 аналитических статей, где очень сильно расхваливаешь любых пятерых игроков «Нижнего». Должен быть такой эффект, чтобы читатели подумали: «Че за хрень? «Пари НН» ему платит, что ли?».

В ответ на это журналист сказал, что игрок должен приехать на тренировку в форме «Спартака», если клуб из Нижнего Новгорода не попадет в топ-5 после 30 туров чемпионата России.

На что футболист ответил: «Без проблем. Договорились», — приводит слова Тихого Sport24.

«Пари НН» находится на 9-м месте в РПЛ, набрав 21 очко. От 5-го места команда отстает на 5 очков. Завтра, 2 декабря, нижегородцы сыграют с «Уралом» в рамках 17-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — 19.30 (мск).

Тихий в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

Источник: Sport24.ru
Дмитрий Тихий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

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