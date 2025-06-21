В РПЛ не сомневаются в финансовой состоятельности «Торпедо»

По данным «СЭ», акционеры «Торпедо» обещали выполнять все свои обязательства, а у РПЛ нет сомнений в финансовой состоятельности клуба.

В субботу, 21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

Обоим функционерам предъявлено обвинение по ст. 184 ч.2 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования», по которой максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

20 июня сообщалось, что Соболев и Скородумов пытались оказать давление на судью Максима Перезву, предлагая тому денежные вознаграждения в сумме свыше 1 миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них — обеспечение победы «Торпедо», а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. По предварительным данным, руководители московской команды пытались повлиять на результат как минимум трех игр.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и добилось выхода в РПЛ.