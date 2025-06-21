Адвокат совладельца «Торпедо» Соболева считает сфабрикованным дело против своего подзащитного

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

«Мы будем обжаловать сегодняшнее решение суда. И будем делать все, чтобы развалить это дело, потому что его нет. Оно, на мой взгляд, сфабриковано. И недостойно того, чтобы попадать в суд», — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения Соболеву в виде 2 месяцев нахождения под стражей.