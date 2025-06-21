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Суд арестовал директора «Торпедо» Скородумова

Валерий Скородумов.
Фото ФК «Торпедо»

Мещанский суд Москвы арестовал директора «Торпедо» Валерия Скородумова, сообщает «РИА Новости».

Функционера обвиняют в оказании противоправного влияния на результаты матчей через судью. Скородумову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в субботу, 21 июня Мещанский суд Москвы отправил совладельца «Торпедо» Леонида Соболева в СИЗО на 2 месяца.

Против Соболева и Скородумова возбуждено дело об оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования. Обвинение предъявлено по трем эпизодам. По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали одному из судей матчей с участием «Торпедо» более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, назначение пенальти в ворота соперника или удаление игрока соперника.

Предполагается, что руководство «Торпедо» пыталось таким образом повлиять на результат как минимум трех матчей, на которых работал этот арбитр. 20 июня появилась информация о том, что Соболев и Скородумов пытались повлиять на судью Максима Перезву.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в таблице Первой лиги и вышло в РПЛ.

Источник: РИА Новости
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Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Скородумов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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