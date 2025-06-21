Суд арестовал директора «Торпедо» Скородумова

Мещанский суд Москвы арестовал директора «Торпедо» Валерия Скородумова, сообщает «РИА Новости».

Функционера обвиняют в оказании противоправного влияния на результаты матчей через судью. Скородумову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в субботу, 21 июня Мещанский суд Москвы отправил совладельца «Торпедо» Леонида Соболева в СИЗО на 2 месяца.

Против Соболева и Скородумова возбуждено дело об оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования. Обвинение предъявлено по трем эпизодам. По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали одному из судей матчей с участием «Торпедо» более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, назначение пенальти в ворота соперника или удаление игрока соперника.

Предполагается, что руководство «Торпедо» пыталось таким образом повлиять на результат как минимум трех матчей, на которых работал этот арбитр. 20 июня появилась информация о том, что Соболев и Скородумов пытались повлиять на судью Максима Перезву.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в таблице Первой лиги и вышло в РПЛ.