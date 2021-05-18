«Тамбов» оштрафован на 170 тысяч рублей за выбежавших на поле фанатов
14:19
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафах по итогам матча 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Зенитом» (1:5).
«Два несовершеннолетних болельщика «Тамбова» пытались выбежать на поле. Одного задержали сотрудники, второй выбежал. У болельщиков «Зенита» были скандирования. «Тамбов» за необеспеченней безопасности, нарушение санитарного регламента и выбегающих фанатов получает штраф в 170 тысяч рублей. «Зенит» получает 50 тысяч за несоблюдение болельщиками дистанции и 100 тысяч за скандирование оскорбительных кричалок», — сказал Григорьянц.
(Сергей Федоров)
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Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
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