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«Тамбов» оштрафован на 170 тысяч рублей за выбежавших на поле фанатов

14:19
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафах по итогам матча 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Зенитом» (1:5).

«Два несовершеннолетних болельщика «Тамбова» пытались выбежать на поле. Одного задержали сотрудники, второй выбежал. У болельщиков «Зенита» были скандирования. «Тамбов» за необеспеченней безопасности, нарушение санитарного регламента и выбегающих фанатов получает штраф в 170 тысяч рублей. «Зенит» получает 50 тысяч за несоблюдение болельщиками дистанции и 100 тысяч за скандирование оскорбительных кричалок», — сказал Григорьянц.

(Сергей Федоров)

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