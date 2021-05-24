Прядкин рассказал о предложении «Ахмата» об изменениях в перераспределении средств в РПЛ

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, какое предложение выдвинул «Ахмат» в плане перераспределения средств.

«Ахмат» выступил с предложением рассмотреть вопрос о перераспределении средств, — сказал Прядкин. — Сейчас вообще ощущается не только в футболе момент с сокращением финансов. В связи с коронавирусом мы вернулись к схеме «40 на 60» (40 в равных долях, 60 — по результатам).

Клубы хотят изменить эту схему и поддержать маленькие клубы. Они хотят, чтобы 60 распределялись в равных долях, а 40 по результатам".

«Ахмат» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 40 очков в 30 матчах.

(Сергей Федоров)