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Прядкин рассказал о предложении «Ахмата» об изменениях в перераспределении средств в РПЛ

17:05

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, какое предложение выдвинул «Ахмат» в плане перераспределения средств.

«Ахмат» выступил с предложением рассмотреть вопрос о перераспределении средств, — сказал Прядкин. — Сейчас вообще ощущается не только в футболе момент с сокращением финансов. В связи с коронавирусом мы вернулись к схеме «40 на 60» (40 в равных долях, 60 — по результатам).

Клубы хотят изменить эту схему и поддержать маленькие клубы. Они хотят, чтобы 60 распределялись в равных долях, а 40 по результатам".

«Ахмат» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 40 очков в 30 матчах.

(Сергей Федоров)

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