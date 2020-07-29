РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В РПЛ могут отменить переносы из-за коронавируса. Командам будут засчитывать поражения

22:32
Чемпионат России.
Чемпионат России.
Теги:

В регламент Тинькофф РПЛ могут внести изменения, сообщает в своем Telegram-канале обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

В соответствии с поправками к регламенту нового сезона главные тренеры и запасные игроки не должны будут носить маски во время матча. Пункт о том, что команда, которой засчитали два поражения, снимается с чемпионата, в регламент не вернули.

При этом не исключено, что переносы из-за вспышек коронавируса той или иной команде будут запрещены. В таком случае команде, в которой произошли случаи заражения, будут засчитывать поражения.

Также, чтобы исключить ростовский вариант («Ростов» проиграл «Сочи» 1:10, заявив на матч игроков из молодежной команды — Прим. «СЭ»), в регламенте, вероятно, будет прописана возможность участия не более чем двух футболистов 18 лет и моложе в матче одновременно в составе одной команды.

Также «Тамбов» в очередной раз получил лицензию только из-за коронавируса. В ином случае ее бы не было. Отсрочка клубу дана до зимнего перерыва, и она точно станет последней.

Дополнительная информация:

https://t.me/rabinerigor/1705

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир