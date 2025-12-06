В РПЛ дебютировал 25-летний судья

В сегодняшнем матче 18-го тура чемпионата России «Ростов» — «Рубин» дебютировал 25-летний судья: пермяк Ярослав Калиниченко выполняет функции второго ассистента.

Этот рефери очень быстро поднялся из ФНЛ. В первом дивизионе он начал работать лишь два года назад — в августе 2023-го, когда в игре «Сокол» — «Химки» помогал земляку Михаилу Черемных. Там он провел всего около двух десятков матчей. А судить Калиниченко начал еще в 2016-м, когда ему было 16 лет.