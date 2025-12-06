Чепчугов об Акинфееве: «Властелин ворот, он прекрасен как солнце»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о своем бывшем партнере по команде — голкипере Игоре Акинфееве.

«Игорь — наша величина, властелин ворот. Он прекрасен как солнце. А как мы знаем, солнце и луна не померкнут. Старичок всем еще покажет. Есть порох в пороховницах», — цитирует Чепчугова Odds.ru.

39-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел всю карьеру в московском клубе. Голкипер принял участие в 811 матчах армейцев во всех турнирах, пропустил 729 голов и отыграл 335 встреч на ноль.

Контракт Акинфеева с ЦСКА действует до конца июня 2026 года.