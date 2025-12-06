Источник: «Бешикташ» интересуется защитником «Спартака» Джику

«Бешикташ» заинтересован в трансфере защитника «Спартака» Александера Джику, сообщает Fotomac.

По информации источника, 31-летний ганец заинтересован в возвращении в чемпионат Турции. Он является основным кандидатом «Бешикташа» на усиление центра обороны.

В летнее трансферное окно Джику перешел в «Спартак» из «Фенербачхче». Он провел за красно-белых 12 матчей во всех турнирах. Контракт Джику с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.