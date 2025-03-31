В РПЛ анонсировали подписание договора на поставку мячей со следующего сезона

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о появлении у организации технического спонсора, который предоставит футбольные мячи.

«У нас заключен договор с [новым поставщиком мячей], мы это объявим. У нас впервые появится технический спонсор — будут новые мячи. Мы сделаем отдельную презентацию», — цитирует Алаева РИА «Новости».

С сезона-2017/18 в РПЛ используются мячи компании Nike. Летом 2022 года американская компания объявила о полном уходе с российского рынка.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.