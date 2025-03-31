Глава РПЛ Алаев посетит конгресс УЕФА в Белграде

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что отправится на конгресс УЕФА, который пройдет в Белграде 3 апреля.

«Я поеду на конгресс УЕФА, 1 апреля вылетаю в Белград. Потом поеду на заседание моего комитета в УЕФА, который пройдет на Кипре. На конгрессе буду общаться с коллегами из УЕФА, которых знаю давно. Мы будем обсуждать все темы», — приводит ТАСС слова Алаева.

В повестку дня заседания комитета УЕФА не вошел вопрос допуска российских футболистов к международным турнирам.

26 марта The Independent сообщил, что есть высокопоставленные футбольные деятели, которые вернули бы российские команды «завтра же». УЕФА уже предпринимает шаги в этом направлении.