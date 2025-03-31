Личный тренер Сперцяна и Черникова Карвальо рассказал о работе с футболистами

Тренер по физической подготовке и основатель футбольной академии LC Academy Studio Лукас Карвальо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе с футболистами «Краснодара».

— Как вы начали работать со Сперцяном и Черниковым?

— С Черниковым и Сперцяном я начал работать благодаря Тони Вильене. Он тоже играл за «Краснодаре» и работает со мной с 2022 года. Плюс он до сих пор их хороший друг.

— На что вы делаете упор в тренировках?

— Я занимаюсь профилактикой травм, повышением эффективности на поле и помогаю футболистам стать лучшей версией себя.

— Насколько хорошо получается? Мы видим, что, судя по всему, Сперцян довольно быстро восстановился.

— Что касается результатов, то Эдуард — потрясающий игрок, но раньше физика не была его самой сильной стороной. Теперь, с этой небольшой травмой икры, ему нужно поработать над восстановлением, но он очень хорошо справляется.

— Сперцян уже полностью восстановился?

— Еще не на 100 процентов, ему нужно больше минут и игр, но он на правильном пути.

— Какие у вас впечатления от Краснодара?

— Я уже в четвертый раз в этом городе. Это хорошее место для посещения. Стадион, конечно, мое любимое место.

— Работаете ли вы с другими футболистами?

— Да, сейчас у меня появилось несколько новых игроков. Как я уже говорил, работаю с Тони Вильеной, Сперцяном, Черниковым, Лероем Фером, Кади Борхесом, Давидом Ндука, Карлиньосом Жуниором, Лоидом Аугусто и некоторыми другими игроками из молодежных команд.

По итогам матча 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом» (5:0) Эдуард Сперцян отличился голом со штрафного удара, а Александр Черников стал лучшим игроком встречи.

После 22 матчей «Краснодар» с 49 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Зенит» (46 очков), третьим — «Спартак» (44).