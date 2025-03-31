Личный тренер Сперцяна и Черникова Карвальо рассказал о работе с футболистами
Тренер по физической подготовке и основатель футбольной академии LC Academy Studio Лукас Карвальо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе с футболистами «Краснодара».
— Как вы начали работать со Сперцяном и Черниковым?
— С Черниковым и Сперцяном я начал работать благодаря Тони Вильене. Он тоже играл за «Краснодаре» и работает со мной с 2022 года. Плюс он до сих пор их хороший друг.
— На что вы делаете упор в тренировках?
— Я занимаюсь профилактикой травм, повышением эффективности на поле и помогаю футболистам стать лучшей версией себя.
— Насколько хорошо получается? Мы видим, что, судя по всему, Сперцян довольно быстро восстановился.
— Что касается результатов, то Эдуард — потрясающий игрок, но раньше физика не была его самой сильной стороной. Теперь, с этой небольшой травмой икры, ему нужно поработать над восстановлением, но он очень хорошо справляется.
— Сперцян уже полностью восстановился?
— Еще не на 100 процентов, ему нужно больше минут и игр, но он на правильном пути.
— Какие у вас впечатления от Краснодара?
— Я уже в четвертый раз в этом городе. Это хорошее место для посещения. Стадион, конечно, мое любимое место.
— Работаете ли вы с другими футболистами?
— Да, сейчас у меня появилось несколько новых игроков. Как я уже говорил, работаю с Тони Вильеной, Сперцяном, Черниковым, Лероем Фером, Кади Борхесом, Давидом Ндука, Карлиньосом Жуниором, Лоидом Аугусто и некоторыми другими игроками из молодежных команд.
По итогам матча 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом» (5:0) Эдуард Сперцян отличился голом со штрафного удара, а Александр Черников стал лучшим игроком встречи.
После 22 матчей «Краснодар» с 49 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Зенит» (46 очков), третьим — «Спартак» (44).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1