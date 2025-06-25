Футбол
25 июня, 18:16

В «Ростове» отреагировали на слова Фернандо Алонсо об Онопко: «Шарит»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Фернандо Алонсо с лицом Виктора Онопко.
Фото ФК «Ростов»

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» прокомментировала заявление Фернандо Алонсо — двукратного чемпиона «Формулы-1» и пилота «Астон Мартин». Испанец рассказал, что в юности следил за российским футболистом Виктором Онопко, выступавшим за испанские клубы «Овьедо» и «Райо Вальекано».

В социальных сетях «Ростова» появилось сообщение: «Фернандо Алонсо шарит».

Также было опубликовано фото, на котором Алонсо изображен за рулем автомобиля «Астон Мартин». При этом на фотографии лицо гонщика заменено на лицо Виктора Онопко.

В текущем сезоне Алонсо занимает 16-е место в личном зачете с восемью очками.

Источник: ФК «Ростов»
Виктор Онопко
Формула-1
ФК Ростов
Фернандо Алонсо
  • Diman_madridista

    Дичь какая-то. Онопко вроде никогда не гонялся, да и за Ростов не играл. Куда вы то лезете? Креатив, типично ростовский, на троечку

    25.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Онопко об Алонсо: "Рулит".

    25.06.2025

  • Gordon

    Неплохо)

    25.06.2025

  • Юджин Леви

    Онопко по-тихому завоевывает мир

    25.06.2025

  • zg

    А есть у Савельича что то общее с Фернандо!:grin:

    25.06.2025

