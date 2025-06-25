В «Ростове» отреагировали на слова Фернандо Алонсо об Онопко: «Шарит»

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» прокомментировала заявление Фернандо Алонсо — двукратного чемпиона «Формулы-1» и пилота «Астон Мартин». Испанец рассказал, что в юности следил за российским футболистом Виктором Онопко, выступавшим за испанские клубы «Овьедо» и «Райо Вальекано».

В социальных сетях «Ростова» появилось сообщение: «Фернандо Алонсо шарит».

Также было опубликовано фото, на котором Алонсо изображен за рулем автомобиля «Астон Мартин». При этом на фотографии лицо гонщика заменено на лицо Виктора Онопко.

В текущем сезоне Алонсо занимает 16-е место в личном зачете с восемью очками.