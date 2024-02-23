В России закрылось зимнее трансферное окно

В ночь с 22 на 23 февраля в России официально закрылось трансферное окно. Дозаявочная кампания длилась с 25 января.

По информации Transfermarkt, самой дорогой покупкой этой зимы стал переход нападающего Артура из «Палмейрас» в «Зенит» за 15 миллионов евро. Вторым по стоимости этой зимой стал трансфер форварда Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак» за 13 миллионов евро. Замкнул тройку переход из «Коринтианса» в «Зенит» вингера Педро за 9 миллионов евро.

Также «Краснодар» купил у «Крус Асуль» за 7,3 миллиона евро опорного полузащитника Кевина Кастано.

Со всеми переходами зимы можно ознакомиться по ссылке.