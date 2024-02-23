Зыков: «Думаю, Маслов, Аничкин и Еврюжихин продали золотой матч в Ташкенте в 1970-м»
Экс-капитан московского «Динамо» и бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о переигровке 1970 года за золото чемпионата СССР с ЦСКА.
— После поражения 3:4 Бесков говорил, что Маслов, Аничкин и Еврюжихин матч продали. Ни один динамовец эту версию не поддержал.
— А я думаю, действительно продали!
— Ого.
— Никому бы то «Динамо», ведя 3:1 за 20 минут до конца, не проиграло бы. Как-то сказал Пильгую: «Чувствую, продал Анюта...» — «Да нет, не может быть. Я-то вратарь. Наверное, со мной поговорили бы?» Но я на поле, все вижу близко.
— Что видели?
— Я Аничкина страховал. Он прямо передо мной. Вроде промахивается мимо мяча — и сбивает Володьку Федотова. Пенальти!
— Это какой гол ЦСКА?
— Третий. Еврюжихин вообще перестал бегать за Истоминым, которого держал. Маслов тоже бросил играть. Вот так и сложилось мое мнение. До этого-то все нормально было. В середине второго тайма Щелоков, министр МВД, для нас уже стол накрыл.
— Теперь еще обиднее за те 3:4.
— А как закончился матч, распорядился: убрать на хер. Ну не могли мы проиграть — а проиграли!
— Картежники, про которых говорил Бесков, существовали?
— Конечно. Они, думаю, все и организовали. А трое наших заработали.
— Подозрения Бескова пошли с чего? Заметил, что Маслов в Ташкенте с кем-то из картежников разговаривал.
— Вот вам и ответ на все вопросы. Ко мне-то они не подошли. А к Валере подошли.
— Вы тоже картежников видели?
— Нет. Но знал, что Маслов с ними общается.
— После матча поговорить с этой троицей не пытались?
— А смысл? Поезд уже ушел. Да и никакого желания с ними объясняться.
— В команде их потом сторонились?
— Да не особо. Играть-то надо. Всех троих Бесков в «Динамо» оставил.
— Значит, кроме Константина Ивановича, никто Маслову, Аничкину и Еврюжихину обвинение в лицо не бросил?
— Нет. Только я Анюте сказал: «Кричал же тебе, что страхую!» — «Я не слышал...» Как можно не услышать? Я прямо за тобой! Этот мяч я бы точно или выбил, или отдал бы Пильгую. Никакой нужды фолить.
— Федотов-то играл сильно?
— До перерыва его видно не было. Маслов ему кислород перекрыл. А во втором тайме бросил — делай что хочешь!
— Бесков со скамейки это видел. Мог же заменить?
— Мог. Не знаю, что за мысли были у Бескова в голове. Мы с ним к тому матчу никогда в разговорах не возвращались.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5