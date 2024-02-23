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23 февраля, 00:00

Зыков: «Состав у «Динамо» не для борьбы за чемпионство. Бронза — потолок»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-капитан московского «Динамо» 70-х и бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил игру бело-голубых в РПЛ.

— На кого из других защитников вы были похожи?

— На Валю Афонина.

— А из нынешних?

— Не знаю. Я сегодня футбол почти не смотрю.

— Да ладно!

— Показывают — мельком гляну... На что смотреть-то? Мяч катают туда-сюда, продвижения нет, скорости низкие. Разве это футбол?

— Даже «Динамо» интереса не вызывает?

— А что «Динамо»? Какие-то чужие люди на поле мелькают...

Валерий Зыков (на&nbsp;переднем плане) выводит &laquo;Динамо&raquo; на&nbsp;игру. «Думаю, Маслов, Аничкин и Еврюжихин продали золотой матч в Ташкенте в 70-м». Экс-капитан «Динамо» и КГБ — в «Разговоре по пятницам»

— Вы о легионерах?

— Ну да. Хочется, чтобы побольше наших ребят играло. Таких как Тюкавин и Скопинцев. Оба в порядке, мне нравятся. Не понимаю, зачем клубу столько иностранцев. В том числе на тренерской скамейке. То Шварц, то Йоканович, то Личка... А свои где? Есть же и в России хорошие специалисты!

— Например?

— Почему бы не пригласить Семина? Пусть Юра уже в возрасте, но держит себя в потрясающей форме. Да и Кобелева я бы не списывал. Мы же помним, как здорово при нем «Динамо» играло.

— Команда сейчас на третьем месте. Верите, что весной догонит «Зенит» и «Краснодар»?

— Нет. Состав у «Динамо» не для борьбы за чемпионство. Бронза — потолок.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
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