Зыков: «Состав у «Динамо» не для борьбы за чемпионство. Бронза — потолок»

Экс-капитан московского «Динамо» 70-х и бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил игру бело-голубых в РПЛ.

— На кого из других защитников вы были похожи?

— На Валю Афонина.

— А из нынешних?

— Не знаю. Я сегодня футбол почти не смотрю.

— Да ладно!

— Показывают — мельком гляну... На что смотреть-то? Мяч катают туда-сюда, продвижения нет, скорости низкие. Разве это футбол?

— Даже «Динамо» интереса не вызывает?

— А что «Динамо»? Какие-то чужие люди на поле мелькают...

— Вы о легионерах?

— Ну да. Хочется, чтобы побольше наших ребят играло. Таких как Тюкавин и Скопинцев. Оба в порядке, мне нравятся. Не понимаю, зачем клубу столько иностранцев. В том числе на тренерской скамейке. То Шварц, то Йоканович, то Личка... А свои где? Есть же и в России хорошие специалисты!

— Например?

— Почему бы не пригласить Семина? Пусть Юра уже в возрасте, но держит себя в потрясающей форме. Да и Кобелева я бы не списывал. Мы же помним, как здорово при нем «Динамо» играло.

— Команда сейчас на третьем месте. Верите, что весной догонит «Зенит» и «Краснодар»?

— Нет. Состав у «Динамо» не для борьбы за чемпионство. Бронза — потолок.