В РФС улучшат систему офсайдных линий и работу ВАР на матчах РПЛ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил о грядущем улучшении системы офсайдных линий и работы VAR на матчах РПЛ.

«Я недавно вернулся из Китая, мы провели там определенные переговоры с нашими партнерами. Они внесли свои доработки, которые необходимо было сделать в рамках совместно созданной дорожной карты. Уже скоро мы увидим определенные новшества в работе системы ВАР, такие как постановка точек самой программой и возможность работать с нескольких ракурсов одновременно. Скажем, одного игрока берем с одной камеры, другого — с другой, когда есть сложные ракурсы. И независимо от того, успеем мы ввести дополнительные камеры или нет, большую часть вопросов по офсайдным линиям мы снимем», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Сезон-2026/27 РПЛ стартует 24 июля. Действующим чемпионом России является «Зенит». Второе место по итогам прошлого розыгрыша РПЛ занял «Краснодар», а третье — «Локомотив».