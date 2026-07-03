«Локомотив» разгромил «Знамя Труда» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» одержал крупную победу над «Знаменем Труда» (8:0) в контрольном матче.

За железнодорожников хет-трик оформил Владислав Голубев (2-я, 31-я и 62-я минуты), по дублю забили Руслан Мялковский (25-я и 64-я минуты) и Артем Корнеев (51-я и 80-я минуты). Еще один гол на 73-й минуте на свой счет записал Вадим Раков.

В сезоне-2025/26 «Локомотив» набрал 53 очка и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.