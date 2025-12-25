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В РФС считают, что ужесточение лимита в РПЛ не поможет повысить качество легионеров

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что ужесточение лимита на легионеров в РПЛ не изменит их качество в лучшую сторону.

«Приводятся аргументы, что при новом лимите будет меньше посредственных легионеров. Но так не будет. У клуба, у которого есть возможность привезти легионера за 100 тысяч рублей, не появится возможность приобрести его за 200 тысяч», — цитирует Митрофанова ТАСС.

По словам Митрофанова, нынешняя модель лимита (13 легионеров в заявке на сезон, 8 одновременно на поле) эффективна, поэтому предложил сосредоточиться на подготовке резерва и создании футбольной инфраструктуры.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Источник: ТАСС
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РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
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