В РФС считают, что ужесточение лимита в РПЛ не поможет повысить качество легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что ужесточение лимита на легионеров в РПЛ не изменит их качество в лучшую сторону.

«Приводятся аргументы, что при новом лимите будет меньше посредственных легионеров. Но так не будет. У клуба, у которого есть возможность привезти легионера за 100 тысяч рублей, не появится возможность приобрести его за 200 тысяч», — цитирует Митрофанова ТАСС.

По словам Митрофанова, нынешняя модель лимита (13 легионеров в заявке на сезон, 8 одновременно на поле) эффективна, поэтому предложил сосредоточиться на подготовке резерва и создании футбольной инфраструктуры.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».