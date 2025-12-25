«Рубин» объявил о продлении контракта с 20-летним Мукбой

Нападающий «Рубина» Энри Мукба продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба казанцев.

Новое соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до 2029 года.

Мукба перешел в академию «Рубина» из грузинской «Рицы» в 2023 году. С того момента он провел 4 матча за основную команду и забил 3 гола в 23 матчах во второй команде казанского клуба.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 23 очка в 18 турах.