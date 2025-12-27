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Дюков: «РФС подаст в ФИФА документы по отстранению Садыгова от футбольной деятельности»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз планирует распространить на весь мир отстранение экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности.

7 ноября РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься футбольной деятельностью.

— Могу с уверенностью сказать, что сделаем все от нас зависящее, чтобы решение КДК РФС было реализовано на практике, — цитирует Дюкова matchtv.ru.

По словам Дюкова, потребуется некоторое время на юридические процедуры для распространения этого решения. В ближайшее время РФС планирует отправить соответствующие документы в ФИФА.

Теперь сделаем следующий шаг — подадим документы в ФИФА, чтобы расширить географию решения КДК РФС», — добавил Дюков.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но из-за финансовых проблем не получили лицензию для участия в чемпионате России в нынешнем сезоне. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом.

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Летом появилась информация о связях Садыгова с турецким клубом «Серикспор», который возглавил Сергей Юран. В октябре Юран покинул турецкую команду. Сообщалось, что клуб перестал выплачивать игрока и тренерскому штабу зарплату.

Источник: matchtv.ru
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РФС
ФК Серикспор
ФК Химки
Александр Дюков
Туфан Садыгов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
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Матеус Рейс

ЦСКА

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