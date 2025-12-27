Дюков: «РФС подаст в ФИФА документы по отстранению Садыгова от футбольной деятельности»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз планирует распространить на весь мир отстранение экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности.

7 ноября РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься футбольной деятельностью.

— Могу с уверенностью сказать, что сделаем все от нас зависящее, чтобы решение КДК РФС было реализовано на практике, — цитирует Дюкова matchtv.ru.

По словам Дюкова, потребуется некоторое время на юридические процедуры для распространения этого решения. В ближайшее время РФС планирует отправить соответствующие документы в ФИФА.

— Теперь сделаем следующий шаг — подадим документы в ФИФА, чтобы расширить географию решения КДК РФС», — добавил Дюков.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но из-за финансовых проблем не получили лицензию для участия в чемпионате России в нынешнем сезоне. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом.

Летом появилась информация о связях Садыгова с турецким клубом «Серикспор», который возглавил Сергей Юран. В октябре Юран покинул турецкую команду. Сообщалось, что клуб перестал выплачивать игрока и тренерскому штабу зарплату.