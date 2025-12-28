«Балтика» продлила контракт с полузащитником Поспеловым

«Балтика» продлила контракт с полузащитником Владиславом Поспеловым, сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с футболистом будет действовать до июня 2030 года.

В этом сезоне 19-летний Поспелов провел один матч в чемпионате России.

«Балтика» после 18 туров РПЛ набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.