Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:09

В РФС объяснили двойное назначение Кукуяна, несмотря на ошибочное удаление Карраскаля в матче с «Зенитом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал двойное назначение Павла Кукуяна в 17-м туре. Ранее арбитр ошибочно удалил полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Зенита» (1:0).

— Кукуян получил двойное назначение, несмотря на то, что в матче «Динамо» с «Зенитом» совершил ошибку.

— Это не совсем корректно. Матч с «Зенитом» был в среду, когда назначения на этот тур уже были сверстаны. Ошибку он допустил, департамент судейства ее признал. Но отмечу, что в ВАР не мог помочь Павлу, так как это была вторая желтая карточка. Как я понимаю, Мажич решил не менять его в этой ситуации. Мы стараемся в таких ситуациях заменять судью только в том случае, если понимаем, что он морально не готов к следующему матчу и это может привести к новым ошибкам. Павел находится в хорошей форме. Но да, ошибка имела место быть.

— То есть можно совершать ошибку и не быть за нее наказанным?

— Неправильно считать, что Кукуян не понесет наказание за ошибку. По итогам года лучшие судьи на основе оценок за сезон получают денежную премию. Из-за ошибки Павел получил низкую оценку, которая повлияет на его итоговый средний балл по итогам сезона.

— Возможно ли такое, что в следующем туре он будет наказан за допущенную ошибку?

— Такое возможно, но решение о назначении принимает Милорад Мажич, поэтому не могу утверждать.

Кукуян получил двойное назначение в 17-м туре: работает как АВАР и ВАР «Факел» — «Балтика» и «Ахмат» — «Спартак»).

Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
7
0
Читайте также
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Состоялась жеребьевка Евро-2024
В центре Парижа прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Голод не батька: поляки перешли на кражи продуктов в супермаркетах
Царукян нокаутировал американца Дариуша на турнире UFC в Техасе
Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тюкавин высказался о своем новом контракте с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости