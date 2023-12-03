В РФС объяснили двойное назначение Кукуяна, несмотря на ошибочное удаление Карраскаля в матче с «Зенитом»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал двойное назначение Павла Кукуяна в 17-м туре. Ранее арбитр ошибочно удалил полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Зенита» (1:0).

— Кукуян получил двойное назначение, несмотря на то, что в матче «Динамо» с «Зенитом» совершил ошибку.

— Это не совсем корректно. Матч с «Зенитом» был в среду, когда назначения на этот тур уже были сверстаны. Ошибку он допустил, департамент судейства ее признал. Но отмечу, что в ВАР не мог помочь Павлу, так как это была вторая желтая карточка. Как я понимаю, Мажич решил не менять его в этой ситуации. Мы стараемся в таких ситуациях заменять судью только в том случае, если понимаем, что он морально не готов к следующему матчу и это может привести к новым ошибкам. Павел находится в хорошей форме. Но да, ошибка имела место быть.

— То есть можно совершать ошибку и не быть за нее наказанным?

— Неправильно считать, что Кукуян не понесет наказание за ошибку. По итогам года лучшие судьи на основе оценок за сезон получают денежную премию. Из-за ошибки Павел получил низкую оценку, которая повлияет на его итоговый средний балл по итогам сезона.

— Возможно ли такое, что в следующем туре он будет наказан за допущенную ошибку?

— Такое возможно, но решение о назначении принимает Милорад Мажич, поэтому не могу утверждать.

Кукуян получил двойное назначение в 17-м туре: работает как АВАР и ВАР «Факел» — «Балтика» и «Ахмат» — «Спартак»).