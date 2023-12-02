В РФС объяснили, для чего Каманцев посетит матч «Пари НН» — «Урал»

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев посетит игру 17-го тура «Пари НН» — «Урал» для того, чтобы вручить памятные футболки арбитрам матча.

Евгений Турбин проведет свой 100-й матч в РПЛ, ассистент Роман Усачев — 150-й и Екатерина Курочкина — первый. Поездка была запланирована сразу после назначения на тур.

Матч «Пари НН» — «Урал» пройдет 2 декабря на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.30 по московскому времени.