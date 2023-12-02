Гойкович сообщил, что не сыграет в двух оставшихся турах РПЛ до перерыва

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что из-за травмы пропустит оставшиеся до зимнего перерыва туры.

«Я не сыграю в двух последних турах, у меня травма плеча, которую получил в игре против «Ахмата». А в сборной еще травмировал стопу. Надо восстанавливаться, не смогу быть на сто процентов готовым», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

28-летний Гойкович в этом сезоне провел за «Оренбург» 18 матчей и не отметился результативными действиями.