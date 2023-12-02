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Судейство

Сегодня, 13:05

Сегодня судья Турбин войдет в историю. У него сотый матч в чемпионате России

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Евгений Турбин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сегодня вечером арбитр Евгений Турбин войдет в историю: он в сотый раз будет судить матч чемпионата России. Он не работал в РПЛ в роли рефери с середины сентября, но наконец получил назначение на игру 17-го тура «Пари НН» — «Урал».

Турбин — один из долгожителей турнира. Он дебютировал в качестве судьи 14 лет назад — в ноябре 2009 года, когда играли «Химки» и «Томь» (1:3). А с 2006 по 2008-й он работал в другой роли — в роли помощника судьи.

Помимо Турбина из действующих арбитров в список «сотников» входят Владислав Безбородов (291 игра), Сергей Карасев (252), Виталий Мешков (208), Сергей Иванов (185), Кирилл Левников (147) и Владимир Москалев (129, с учетом сегодняшнего матча в Сочи).

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Урал

Футбол
РПЛ
Евгений Турбин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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